Ein Großeinsatz wurde von der Feuerwehr am Samstag an den leerstehenden Häusern an der Richard-Wagner-Straße geübt. Das Szenario der Übung war der Hauptwache so gemeldet: Ein zufällig auf der Straße fahrender Rettungsdienst hatte aus dem Kellerfester steigenden Rauch entdeckt. Auf der Fahrt zum Einsatz wurde deutlich, dass sich in dem Keller noch vermeintlich ein Mensch befinden könnte.