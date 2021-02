Banana Hold (mit Gewicht) Um die Stabilisierung zu üben, strecken Sie die Arme in Rückenlage hinter dem Kopf aus und heben den Oberkörper vom Boden an. Spätestens mit der Hebung der gestreckten Beine, fangen die Muskeln an zu brennen. Letztendlich berührt nur noch das Gesäß den Boden. Wenn Ihnen das nicht reicht, können Sie die Wirkung durch etwas Gewicht in den Händen verstärken.