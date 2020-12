Die Wabenhäuser am Hammerwerk geraten im April in die bundesweiten Schlagzeilen: Weil zwei Familien trotz Corona-Infektionen ihre Quarantäne in dem Komplex verließen, müssen 377 Bewohner getestet werden. Bei insgesamt fünf Menschen kann eine Infektion nachgewiesen werden. Ein Mann wird tot hinter seiner Wohnungstür gefunden. Er war in der Nacht vor dem Massentest eines natürlichen Todes gestorben.