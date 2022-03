Fotos aus Grevenbroich gesucht : Hier blüht der Frühling!

Grevenbroich Der Frühling sorgt für Farbtupfer in Grevenbroich. Besonders schön anzusehen: die Magnolienblüte. Wir suchen die schönsten Frühlingsmotive unserer Leser aus Grevenbroich.

Sonne tanken, ab an die frische Luft: Das herrliche Wetter am Wochenende haben viele Grevenbroicher für einen Frühlings-Spaziergang genutzt. In der ganzen Stadt blüht es bereits kräftig. Narzissen stehen vielerorts in voller Pracht. Besondere Farbtupfer verleihen der Stadt Magnolienbäume, so wie hier zwischen Haus Hartmann und dem Schlossbad. Unser Foto zeigt den Blick auf das Alte Schloss und die blauen Sitzgelegenheiten auf dem Platz vor dem Schwimmbad.