Fotografin aus Grevenbroich : Auf den Spuren der heimischen Natur

Die Natur in Grevenbroich beherbergt eine besondere Tierart: den Eisvogel. Es ist sehr schwer, den scheuen Vogel vor die Linse zu bekommen. Foto: Martina Meyer

Grevenbroich Seit zehn Jahren erforscht und fotografiert Martina Meyer die vielfältige Landschaft rund um die Erft in Grevenbroich.

Martina Meyer liebt es, Neues zu lernen. „Wenn mich ein Thema interessiert, dann häng ich mich da richtig rein“, erzählt sie. Meyer, die seit zehn Jahren mit ihrem Mann in Kapellen lebt, befasst sich intensiv mit verschiedenen Facetten der Natur und ist mittlerweile weit mehr als eine Vogelexpertin.

Als die Naturliebhaberin nach Grevenbroich kam, begann sie, sich mit der heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu beschäftigen. Seit einem Jahr ist Meyer zudem ausgebildete Naturtrainerin und gibt Kindergartenkindern Einblicke in die Wälder und Wiesen im Stadtgebiet. Aufgewachsen ist Martina Meyer allerdings in Thüringen. Sie ist 1979 mit ihrer Familie aus der DDR ausgereist. Später machte sie ihr Abitur und arbeitete in der Düsseldorfer Wirtschaft. Doch ihre eigentliche Leidenschaft galt schon immer der Natur. Wenn sie von ihren Naturprojekten mit den Kindergartenkindern erzählt, strahlt die Kapellenerin. „In dieser Arbeit kann ich richtig aufgehen“, sagt sie. Ihr Thüringer Akzent ist mittlerweile überhaupt nicht mehr zu hören.

Info Martina Meyer gibt „Naturunterricht“ Projekte Die Expertin geht in Kindergärten und zeigt den Kindern die Natur. Dazu gehören auch Wald-Spaziergänge, Baumpflanzaktionen oder Spiele. Zukunft Gerne möchte Meyer mit noch mehr Kindergärten in der Region zusammenarbeiten. Auch Projekte mit Grundschulen möchte sie demnächst starten.

Die Fauna und Flora rund um Grevenbroich kennt Meyer nach zehn Jahren bestens. „Die Landschaft ist hier sehr vielfältig“. Im Gegensatz zu ihrer Heimat Thüringen, wo es große zusammenhängende Wälder gibt, habe man hier in der Region sowohl Wiesen und Felder als auch Busch- und Waldgebiete. Dadurch sei auch die Tierwelt rund um Grevenbroich vielfältig. „Das Interessante ist, dass die Tiere sich diese kleinen Gebiete heraussuchen, je nachdem worauf sie spezialisiert sind“, erklärt die Naturexpertin. Dabei ist die Erft von großer Bedeutung. „Wasser ist ein Geschenk“, weiß Meyer. Der Fluss sei ein wichtiger Faktor für das Ökosystem in unserer Region.

So ermöglicht die Erft unter anderem eine echte Besonderheit in der Grevenbroicher Natur – den Eisvogel. Die vielen Entwässerungsgräben, die zur Erft führen, bieten dem scheuen, blau-orangenen Tier ideale Lebensbedingungen. In den Bächen und kleinen Erftarmen kann der Eisvogel wunderbar jagen. Es war für Martina Meyer ein echtes Erlebnis, als sie einmal einen Jagdversuch des fischfressenden Vogels live miterleben konnte. „Das war wirklich ein toller Moment“. Dabei weiß die Naturkennerin, wie man sich beim Beobachten und Fotografieren der Tiere verhalten muss. „Wenn man merkt, dass die Vögel zu unruhig werden, sollte man lieber gehen und die Tiere nicht weiter stören“, betont Meyer.

Die Vogelfotografin Martina Meyer aus Grevenbroich. Foto: Martina Meyer

Auch wenn ihr die Arbeit so viel Freude bereitet, weiß Martina Meyer auch, wie gefährdet das Ökosystem ist. Seit zwei Jahren hat sich beispielsweise die Zahl der zu beobachtenden Vögel deutlich verkleinert. „Die Menge an Tieren wird immer weniger. Wir merken das richtig extrem“, sagt Meyer mit ernster Miene. Solche Entwicklungen machen der Naturexpertin Sorgen. „In diesem Winter warten wir seit November auf Zugvögel, aber wir konnten noch nichts beobachten“. Normalweise sei es üblich, dass während der kalten Monate „Wintergäste“ wie der Erlenzeisig oder verschiedene Drosselarten auf dem Weg nach Süden in Grevenbroich vorbeikämen.

Martina Meyer liebt es, in der Natur zu sein. Ihr Wissen über die Flora und Fauna rund um die Erft will sie nun an Kinder weitergeben. Foto: Martina Meyer