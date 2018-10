Fortschreibung Konzept Spielplatzsanierung in Grevenbroich

Grevenbroich Saniert weren sollen als nächstes Spielplätze in Barrenstein und Wevelinghoven.

Parallel dazu setzt der Fachbereich ein anderes Vorhaben um, nämlich ausgewählte Anlagen zu sanieren. Nachdem jetzt der Kinderspielplatz Am Alten Hof in Noithausen mit finanzieller Unterstützung des Bürgerschützenvereins der Öffentlichkeit übergeben wurde und die Arbeiten Am Burghof in Kapellen weitestgehend abgeschlossen sind – es fehlt die Kleinspiel-Kombi mit Rutsche und Klettertürmchen, wie Seuring erklärt – stehen die nächsten Projekte an. „Nicht alles lässt sich von jetzt auf gleich umsetzen“, beschreibt die Sozialarbeiterin den permanenten Blick auf die Finanzen. An der Muchhausener Straße in Barrenstein soll nun eine große Spielkombination mit Hohem Turm, Rutsche und Balancierstange platziert und der Sandspielbereich vergrößert werden und so „flüssige Bewegungsabläufe entstehen“.