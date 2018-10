Unterstützer der Villa Erckens Grevenbroich: Förderverein will im Museum Neuanschaffungen möglich machen

Grevenbroich Oberstes Ziel ist, das Museum zu unterstützen. Ob bei Neuanschaffungen, Veranstaltungen oder mit eigenen Projekten – wie es der Name schon sagt, will der Förderverein dem Museum der niederrheinischen Seele helfen.

Sie muss es wissen, seit 2009 ist die 64-Jährige Vorsitzende des 2005 als „Interessengemeinschaft Kulturinsel Grevenbroich“ gegründeten Vereins. „Anfangs waren wir 40 Mitglieder, jetzt sind es 60.“ Auch diese Zahl lässt sich erweitern, ebenso wie „die überregionale Popularität zu steigern“. Denn was sich in und um die Villa Erckens tut, „kann sich sehen lassen“. Damit ist nicht allein die Dauerausstellung gemeint, sondern auch „Großveranstaltungen“ wie die Fotoschau über Marilyn Monroe oder zuletzt die „umfassende Diedrich Uhlhorn-Ausstellung“, die ohne finanzstarke Partner nicht möglich seien. Neben Konzertreihen seien auch die in Eigenregie durchgeführten Veranstaltungen wie der Keramikmarkt im Frühjahr oder der im Dezember wieder bevorstehende Weihnachtsmarkt richtig erfolgreich. „Wir haben mehr Bewerber als Ausstellungsfläche“, freut sich Flick. „Und das „Feedback ist so gut, dass wir sogar auf die nächste Etage erweitern“.