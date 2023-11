Unterkünfte in Hemmerden und Frimmersdorf Bürgerversammlung zu Flüchtlingsheimen am 8. Dezember

Der Grevenbroicher Bürgermeister Klaus Krützen (SPD) kündigt in einem offenen Brief zwei Bürger-Infoveranstaltungen zu Flüchtlingsunterkünften an: eine soll in Hemmerden stattfinden, eine weitere in Frimmersdorf. Für beide ist der selbe Tag angesetzt: Freitag, 8. Dezember. Wann und wo genau die Versammlungen stattfinden sollen, will die Stadt Anfang kommender Woche bekannt geben.