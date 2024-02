Große Unterkunft in Grevenbroich Stahlbett, Spind, Kühlschrank – das Container-Heim für Flüchtlinge von innen

An der Straße Am Steelchen hat die Stadt die erste der drei geplanten, großen Flüchtlingsunterkünfte in Container-Bauweise errichten lassen. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, die beiden Wohnblöcke bezugsfertig. Anfang März sollen die ersten Flüchtlinge einziehen – Familien und Einzelpersonen. Priorität haben dabei nicht nur neu zugewiesene Flüchtlinge: Die Stadt will nach Möglichkeit auch die Zelte am Hagelkreuz leerziehen, die als die schlechteste Art der Unterbringung gelten.