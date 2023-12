Stadt Grevenbroich legt Fahrplan vor So soll die große Infoveranstaltung am Donnerstag in Wevelinghoven ablaufen

Diesen Donnerstag um 18 Uhr findet in der Diedrich-Uhlhorn-Realschule am Heyerweg 12 in Wevelinghoven die im Stadtrat angekündigte Info-Veranstaltung zu der auf dem Lange-Walker-Gelände geplanten Flüchtlingsunterkunft statt. Die Stadt hat den Termin in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet und nun den „Fahrplan“ für den Donnerstagabend vorgelegt.