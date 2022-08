Flüchtlinge in Grevenbroich : Stadt will Amtshilfegesuch stellen – nun soll Dormagen aushelfen

Die Stadt Grevenbroich könnte auch das Hotel Plaza am Montanushof anmieten. Foto: N. Deutz Foto: N. Deutz

Grevenbroich Die Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen in Grevenbroich sind erschöpft. Die Stadt muss aber mit der Zuweisung weiterer Menschen rechnen. Dafür zieht sie auch die Belegung des Hotels am Montanushof in Betracht.