Politik in Grevenbroich Stadt plant vier Container-Dörfer

Die Stadt muss dringend neue Unterkünfte für Geflüchtete schaffen. Und das möglichst noch in diesem Herbst. Denn die vorhandenen Quartiere stoßen mittlerweile hart an ihre Kapazitätsgrenzen. Aktuell gibt es in Grevenbroich nur noch 140 freie Plätze – inklusive der großen Leichtbauhallen am Hagelkreuz, in denen maximal 120 Menschen untergebracht werden können. Wie die Stadtverwaltung in einer Vorlage für den Hauptausschuss deutlich macht, muss angesichts steigender Zuweisungszahlen umgehend gehandelt werden.