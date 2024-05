Debatte um Flüchtlingsunterkünfte in Grevenbroich Verein will nicht mehr gegen Ratsbeschluss zu Bürgerbegehren klagen

Wie Vereinsvorsitzende Bianca Frohnert sagt, wären 3400 Unterschriften nötig gewesen – am Ende sollen „einige Hundert“ gefehlt haben. Die Frist zur Erreichung der Quote soll bereits am 7. Mai verstrichen sein. Die Unterschriften, so Frohnert, wären bei einer erfolgreichen Klage gegen den Ratsbeschluss vom 8. Mai zum Zuge gekommen – wenn es also zu einem Bürgerentscheid in Sachen Flüchtlingsunterkünfte hätte kommen können. „Obwohl uns der Rat einen Dämpfer verpasst hat, war die Resonanz bei der Unterschriftensammlung groß“, sagt Frohnert. Allerdings habe auf einige potenzielle Unterstützer abschreckend gewirkt, dass neben den Unterschriften auch der Name, die Adresse und das Geburtsdatum erfasst werden mussten.