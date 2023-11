Zu Plänen für Flüchtlingsheim CDU fordert Bürgerversammlung in Hemmerden

Die künftige Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt auch die Bewohner des einzigen Stadtteils jenseits der Autobahn: In Hemmerden gibt es viele offene Fragen zur angedachten Unterkunft im Gebiet „In der Dell“, sagt Christoph Schiffer. Er ist Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Hemmerden und fordert Bürgermeister Klaus Krützen (SPD) in einem offenen Brief dazu auf, Bürger bei einer Versammlung über die Pläne zu informieren.