Debatte um Flüchtlingsheime in Grevenbroich Info-Abende in drei Ortsteilen und Bürgerbegehren

In Hemmerden ist ebenfalls eine Unterkunft für bis zu 120 fest zugewiesene Flüchtlinge geplant, die im Gebiet „In der Dell“ errichtet werden soll. Das Areal befindet sich an der Zufahrt zur Borsigstraße, unweit der Autobahn. Bürger sollen in der Sache ebenfalls am 8. Dezember Informationen erhalten, und zwar um 19.30 Uhr in der Grundschule Kapellen-Hemmerden an der Schulstraße 5. Und auch hier ist der Platz begrenzt: 180 Zuschauer sind zugelassen (es gibt 90 Sitzplätze).