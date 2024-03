Flüchtlinge in Grevenbroich Land hat noch nicht über ZUE in Wevelinghoven entschieden

Aber: Braucht das Land angesichts der offenbar zurückgegangenen Zahl an neuen Flüchtlingen überhaupt noch weitere Einrichtungen dieser Art? Auf Anfrage erklärt Beatrix Van Vlodrop, Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf: „Die Überlegungen, in Grevenbroich eine Unterbringungseinrichtung für geflüchtete Menschen zu betreiben, sind noch nicht abgeschlossen. Es sind noch unterschiedliche Prüfungen und Bewertungen notwendig, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann.“ Laut Van Vlodrop sei der Bedarf weiterhin gegeben, und es sei nicht so, dass man allgemein von ZUE-Plänen abgerückt wäre.