Feuerwehreinsatz in Neurath : Flammen schlagen aus den Fenstern

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Neurath aus. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neurath Zwei Stunden lang war die Feuerwehr Grevenbroich am Donnerstagabend ab 18.15 Uhr in Neurath im Einsatz. In einem Einfamilienhaus an der Straße Am Dornbusch war in der Küche ein Feuer ausgebrochen, das sich auf große Teile der Wohnung ausbreitete.

Von Carsten Sommerfeld

Der Bewohner konnte sich in Sicherheit bringen, er blieb unverletzt. Er war bereits aus dem Haus heraus, als die Feuerwehr eintraf. Rund 40 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache und von drei Löschzügen waren zu dem größeren Einsatz angerückt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Löscheinheit Neurath/Frimmersdorf stand die Wohnung bereits im Vollbrand, Flammen schlugen aus mehreren Fenstern im Erdgeschoss. Die Feuerwehrleute bekämpften mit drei Löschtrupps von innen und außen den Brand. Die Drehleiter ging in Stellung, um ein mögliches Übergreifen des Feuers aufs Dach zu verhindern, sie kam dann aber nicht zum Einsatz.