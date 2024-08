Einsatzkräfte in Grevenbroich Retter zeigen neue Wache und Fuhrpark

Die Retter der Löscheinheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz haben am Samstag der Öffentlichkeit Einblick in ihre Arbeit gewährt – beim „Tag der offenen Tür“ an der Feuer- und Rettungswache an der St.-Florian-Straße. Dort wurden diverse Einsatzfahrzeuge ausgestellt, darunter auch solche, die erst vor wenigen Monaten in Dienst gestellt wurden. Den Besuchern wurde zudem eine Showübung präsentiert, bei der die Einsatzkräfte ihr Können demonstrierten. Darüber hinaus hatten Grevenbroicher die Möglichkeit, sich in den noch recht neuen Räumen am Rande des Industriegebiets umzuschauen. Foto: D. Staniek