Waldstück am Fürther Berg in Elsen : Feuerwehr löscht 1000 Quadratmeter brennenden Wald

Die Feuerwehr löschte Waldboden und Gestrüpp auf 1000 Quadratmetern in Elsen. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Grevenbroich Das schnelle Eingreifen der Grevenbroicher Feuerwehr hat am Karfreitag ein Großfeuer in einem Waldstück am Fürther Berg in Elsen verhindert. Um 10.56 Uhr wurden die Kräfte der Grevenbroicher Wehr zu dem zwei Hektar großen Waldstück zwischen der Landstraße 116 und der Autobahn 540 alarmiert.

Dort brannten rund 1000 Quadratmeter Waldboden und Gestrüpp.

Mit zwei Rohren bekämpften die Wehrleute das Feuer in dem Waldstück am Rande des Elsbachtals. Außerdem wurde eine Schneise in den Wald geschlagen, wie es im Pressebericht der Feuerwehr Grevenbroich heißt. „Bäume und Sträucher wurden entfernt, um ein Übergreifen auf das restliche Waldstück zu verhindern", erklärt Einsatzleiter Maximilian Chiandetti das Vorgehen. Personen wurden nicht verletzt.

"Die Einsatzursache ist unklar und muss durch die Polizei ermittelt werden", sagt Chiandetti.

Im Einsatz waren am Freitagvormittag 20 Kräfte der hauptamtlichen Wache und der ehrenamtlichen Einheiten Gustorf und Stadtmitte. Erst nach über einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Die Feuerwehr Grevenbroich warnt in diesem Zusammenhang vor der Gefahr weiterer Wald- und Flächenbrände: „Der Waldbrand- beziehungsweise Graslandindex des Deutschen Wetterdienstes sagt über die Ostertage eine mittlere bis hohe Gefahr voraus. Dies liegt nicht zuletzt auch an den geringen Regenfällen der vergangenen Tage. Auch bei Arbeiten im privaten Garten besteht eine große Entzündungsgefahr. Hecken und Sträucher sind besonders im Inneren sehr trocken. Bei Entzündung brennen diese innerhalb von Sekunden nieder. Nutzen sie deshalb keinen offenen Flammen in der Nähe solcher Bäume und Sträucher.“

(NGZ)