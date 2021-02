Feuerwehr-Einsatz in Grevenbroich : SUV-Fahrer zieht sechs Kilometer lange Dieselspur

Grevenbroich Ein SUV-Fahrer hat am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug eine stattliche Dieselspur quer durch das Stadtgebiet gezogen und dadurch einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Fahrt mit dem undichten Auto begann offenbar an der Südstraße in Gindorf und führte vorbei an der Wassermühle, über die Energiestraße und durch die ganze Südstadt. Sie endete schließlich im Industriegebiet Ost – immerhin direkt an einer Autowerkstatt.