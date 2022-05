Feuerwehr Grevenbroich : Warum die Retter ihre Fahrzeuge tauschen

Grevenbroich Die Feuerwehr Grevenbroich startet eine große Umverteilung ihrer Fahrzeuge. Außerdem kündigt die Feuerwehr die Fusion zweier Einheiten an. Die Hintergründe.

Damit die Feuerwehr künftig noch effizienter arbeiten kann, nehmen die Retter nun eine Reihe von Fahrzeugverschiebungen vor, die fast alle Einheiten im Stadtgebiet betreffen. Ein Teil der im Brandschutzbedarfsplan vorgesehen Veränderungen ist bereits erfolgt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Mit der Fahrzeug-Umverteilung will die Feuerwehr auch auf eine neue Personalentwicklung reagieren.

So wurde ein Löschgruppenfahrzeug der Einheit Wevelinghoven nach Hemmerden verlegt. Die Einheit Hemmerden gab ihr bisheriges Löschgruppenfahrzeug nach Kapellen ab. „Besonders in Kapellen benötigen wir mehr Plätze, da die Einheit stark gewachsen ist“, erklärt Reiners. Platz für das Löschgruppenfahrzeug in Kapellen wurde frei, da das Tanklöschfahrzeug der Einheit nach Frimmersdorf/Neurath verlegt wurde, welches dort ein älteres Tanklöschfahrzeug ersetzt. Dieses ist nun in Wevelinghoven stationiert. „Zwar wird dieses Fahrzeug auch weiterhin für Einsätze genutzt. Es steht uns aber auch, wie bisher, für Brandsicherheitswachen zur Verfügung“, sagt Reiners.