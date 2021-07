Hilfe für Krisenregion bei Heinsberg : Feuerwehr Grevenbroich sucht 100 Freiwillige, die Sandsäcke verladen

Grevenbroich Die Feuerwehr sucht für diesen Dienstagvormittag Verstärkung: Die Sandsäcke am Albert-Schwitzer-Haus unweit der Sparkasse in Grevenbroich sollen verladen und ins Krisengebiet bei Heinsberg gebracht werden. Wer wie helfen kann.

Die rund 3000 Sandsäcke am Albert-Schweitzer-Haus in der Innenstadt werden nicht mehr für den Hochwasserschutz gebraucht – zumindest nicht mehr in Grevenbroich. Die Säcke sollen deshalb diesen Dienstag, 20. Juli, auf einen großen Lkw der Feuerwehr verladen und in die Krisenregion nach Heinsberg transportiert werden. Dafür sucht die Feuerwehr freiwillige Helfer, die nach vorheriger Anmeldung mit anpacken.