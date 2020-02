Der Sturm und seine Folgen : Feuerwehr rückt 30 Mal wegen Sturmtief „Sabine“ aus

Grevenbroich Sturmtief „Sabine“ beschäftigte die örtliche Feuerwehr. 136 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Mit dem zunehmenden Sturm nahm am Sonntag ab 17 Uhr die Einsatzzahl zu. Die Einsatzleitung der Feuerwehr gab daraufhin Stadtalarm. 136 Feuerwehrleute aller Einheiten im Stadtgebiet sammelten sich auf der Wache an der Lilienthalstraße. Als der Wind am Abend etwas abflaute, wurde die zentrale Einsatzbereitschaft aufgelöst. Die Einsatzkräfte rückten im Anschluss von ihren Gerätehäusern aus. Die Stadt hatte eine Bürger-Telefonhotline eingerichtet, die laut Stadtsprecher Stephan Renner etwa zehn Mal genutzt wurde. Die städtischen Schulen blieben am Montag zu.

Etliche Bäume waren durch den Sturm umgestürzt oder drohten zu fallen. Am Montag um 6.30 Uhr sah Thomas Burgartz, wie ein stattlicher Baum auf zwei Transporter seiner Heizungs- und Sanitär-Firma Georg Fervers gestürzt war. „Es gab ein paar Beulen“, schildert der Firmenchef. Weitere Einsätze: An der Tankstelle am Jägerhof hatte sich eine Lichtkuppel am Dach gelöst, an der Feilenhauerstraße blockierte ein großer Nadelbaum die Fahrbahn. Am Montagmittag drohte ein Baum auf die Berliner Straße zu fallen. Diese wurde gesperrt, bis der Baum beseitigt war.