Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz Retter löschen Gestrüpp- und Stromkasten-Brand

Der Dienstagabend hat Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Grevenbroich viel Arbeit beschert. Nahezu im Stundentakt waren die Einsatzkräfte an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet gefragt: zunächst gegen 18 Uhr an der Erlenstraße in Gustorf, dann gegen 19 Uhr auf einem Feld nahe der Kläranlage bei Noithausen und schließlich um kurz vor 20 Uhr an der Kasterstraße in Frimmersdorf.