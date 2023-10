Feuerwehr in Gustorf-Gindorf Löschzug soll raus aus der „Schranken-Exklave“

Die Feuerschutz-Politiker in Grevenbroich haben sich jetzt erneut mit der Sanierung veralteter Feuerwehr-Gerätehäuser in Grevenbroich beschäftigt. Im Fokus: das Domizil des Löschzugs Gustorf-Gindorf am Langer Weg. Die Politiker haben nun einstimmig beschlossen, dass die Stadt Alternativen zur Sanierung prüfen soll, sprich: einen Neubau. Denn das Gerätehaus auf den aktuellen Stand zu bringen, würde die Stadtkasse deutlich mehr belasten als ursprünglich angenommen. Nach einer vorsichtigen Kostenschätzung waren die Politiker zunächst von 2,4 Millionen Euro ausgegangen, jetzt ist von 3,7 Millionen Euro und mehr die Rede.