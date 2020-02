Feuerwehr Grevenbroich : Kinder lernen das richtige Verhalten bei einem Brand

Feuerwehrmann Severin Engels mit Kindern aus dem Kindergarten St. Clemens an der Kurze Straße in Kapellen. Im Hintergrund: die Feuerwehrmänner Jürgen Rosemann (l.) und Florian Rosemann. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Die Feuerwehr Grevenbroich ist zu einem besonderen Einsatz ausgerückt. Am Kindergarten St. Clemens zeigte sie den Kindern, wie sie sich bei einem Brand richtig verhalten.

Hilfe, das Kinderzimmer brennt! Wenn Kinder in eine solche Situation geraten, wissen sie oft nicht, was zu tun ist. Die Feuerwehr Grevenbroich geht deshalb regelmäßig von Kindergarten zu Kindergarten und informiert rund um das Thema. Die Feuerwehrleute der sogenannten Brandschutzerziehung waren zuletzt beim Kindergarten St. Clemens in Kapellen zu Gast.

Florian Rosemann und Severin Engels gaben den Kindern einen Einblick in ihre Arbeit. So lernten sie zum Beispiel alle Aufgaben der Feuerwehr kennen und wie sich sich bei einem Brand richtig verhalten müssen. Bei einem Brand sollten Kinder in ihrem Zimmer sofort den Raum verlassen. Brennt es hingegen in einem anderen Raum, gelte es, den Rauch aus dem eigenen Zimmer fern zu halten – also Türen schließen, Ritzen abdichten – und am Fenster lautstark auf sich aufmerksam zu machen.