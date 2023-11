Viele Einsätze in Grevenbroich Gas-Alarm, Finger-Rettung und XXL-Ölspur halten Feuerwehr in Atem

Die Feuerwehr Grevenbroich blickt zurück auf ein einsatzreiches Wochenende. Von Freitagnachmittag an waren die Retter einige Male gefordert. Darunter waren durchaus außergewöhnliche Einsätze. Los ging’s für die Feuerwehrleute am Freitag gegen 16.20 Uhr: In der Siedlung Vierwinden in Kapellen waren Bürger auf Gasgeruch aufmerksam geworden. Sie hatten zunächst den Notdienst des Versorgers NEW verständigt. Dieser wiederum rief die Feuerwehr zur Unterstützung.