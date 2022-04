Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz : Angebranntes Essen löst Alarm an der Zumbuschstraße aus

Grevenbroich In der Stadtmitte hat es am Freitagabend einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. Mehrere Einheiten waren alarmiert worden. Eine Frau wurde aus ihrer Wohnung gerettet.

Ein Feueralarm an der Zumbuschstraße nahe des Flutgrabens hat am Freitag gegen 18 Uhr mehrere Einheiten der Feuerwehr in Marsch gesetzt. In einer Wohnung hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Die Tür zum Objekt war verschlossen, die Bewohnerin war offenbar nicht in der Lage, diese selbst zu öffnen.