Stundenlange Einsätze für Helfer aus Grevenbroich Schwerer Unfall und brennender Müllwagen halten Feuerwehr in Atem

In der Nacht zu Donnerstag krachte es in der Südstadt. Gegen 23 Uhr waren an der Kreuzung Aluminium-/Kolpingstraße zwei mit insgesamt sieben Menschen besetzte Autos zusammengestoßen. Dabei hatte zunächst das Smartphone eines der Insassen aufgrund der massiven Erschütterungen einen automatischen Notruf ohne weitere Informationen zum konkreten Geschehen an die Kreisleitstelle übermittelt. Wenig später meldete die Polizei der Feuerwehr, dass es zu einem Unfall mit erheblich verletzten Personen gekommen sei. Neben den bereits alarmierten Kräften der Grevenbroicher Wehr entsandte die Leitstelle daraufhin umfangreiche Kräfte des Rettungsdienstes an die Unfallstelle.