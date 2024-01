Kurioser Einsatz für die Feuerwehr Grevenbroich Gefahrenstoff entpuppt sich als Sprühsahne mit Erdbeergeschmack

Die Einsatzkräfte erkundeten das Objekt, konnten aber recht schnell Entwarnung geben: Es trat kein Stoff aus, und der Behälter war augenscheinlich unbeschädigt. Schließlich gingen die Retter der Frage auf den Grund, um was für einen Stoff es sich genau handelt. Weil die Beschriftung auf dem Behälter nicht in deutscher Sprache war, mussten die Feuerwehrleute tiefer gehende Recherchen anstellen. Das Ergebnis: Sprühsahne! Und zwar mit Erdbeergeschmack. Tatsächlich war in der Flasche auch Gas enthalten – konkret in Form von Lachgas.