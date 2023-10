Einsatzkräfte in Grevenbroich Feuerwehr erhält neue Drehleiter mit „Knick“

Grevenbroich · Die Stadt modernisiert den Fuhrpark ihrer Feuerwehr: In den kommenden Monaten rollen für 1,37 Millionen Euro vier neue Fahrzeuge an, darunter eine fast eine Million Euro teure Drehleiter. Was die kann, welche Vehikel noch kommen – und warum ein Spezialfahrzeug für Hygiene und Logistik umgebaut werden soll.

So teuer war bislang noch kein Fahrzeug der Feuerwehr Grevenbroich: 980.000 Euro kostet die bestellte Drehleiter, die im Januar 2024 beim Hersteller abgeholt werden soll. Dabei handelt es sich um ein Spezialfahrzeug für die Menschenrettung etwa aus oberen Etagen, von dem die Feuerwehr nur ein einziges in ihrem Fuhrpark hat. Bislang zumindest: Um die Hilfsfristen im Stadtgebiet einzuhalten, hatte die Stadt auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans die Anschaffung eines zweiten Hubrettungsgeräts beschlossen. Ebenfalls bald ausgeliefert werden ein Kleineinsatzfahrzeug (kurz KEF) und zwei Kleinbusse (Mannschaftstransportfahrzeuge MTF). Kosten insgesamt: rund 1,37 Millionen Euro.