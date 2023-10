Kostenschätzung für Sanierung drastisch gestiegen Bekommt Gustorf-Gindorf doch ein neues Feuerwehrhaus?

Die Kostenschätzung für die geplante Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses der Löscheinheit Gustorf-Gindorf ist drastisch gestiegen. Wie Feuerschutz-Dezernent Arno Jansen in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Fachausschusses informiert, hat das Architekturbüro Quasten-Mundt nun belastbare Zahlen vorgelegt. Demnach sind die Kosten für zwei Sanierungsvarianten geschätzt worden – für einen Umbau in einem und für einen Umbau in zwei Abschnitten.