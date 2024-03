Fuhrpark der Retter erweitert Das kann die neue Hightech-Drehleiter der Feuerwehr Grevenbroich

Der Wechsel soll in wenigen Wochen erfolgen. Derzeit wird die neue Drehleiter noch „fit“ gemacht für ihren Einsatz. Offiziell in Dienst gestellt werden soll sie Anfang Mai. Wie die Stadt Grevenbroich am Dienstag mitteilte, bietet das neue Fahrzeug jede Menge Vorteile. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren so einiges in der Entwicklung von Rettungsgeräten getan. Mit dem Neuzugang sollen die Grevenbroicher Retter wieder „up to date“ sein.