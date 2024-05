Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz Gasflasche in Gustorfer Gartenhäuschen geplatzt – zwei Verletzte

Am Dienstag gegen 18 Uhr ist es in einem Gartenhäuschen an der Erlenstraße in Gustorf zu einem sogenannten Druckgefäß-Zerknall gekommen: Aus bisher ungeklärter Ursache ist dort mit einem Mal eine Propangasflasche zerborsten. Das Unglück hat zwei Verletzte gefordert und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Retter rückten neben dem Hauptamt mit drei ehrenamtlichen Löschzügen an. Wie Einsatzleiter Detlev Schwerdtner unserer Redaktion sagte, war zunächst unklar, wie viele Menschen durch den Zerknall genau verletzt worden sind. Auch der Kreisbrandmeister war zur Erlenstraße geeilt.