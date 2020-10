Feuer in Grevenbroich : Wohnhaus in Kapellen nach Kellerbrand geräumt

Die Feuerwehr Grevenbroich löschte am Samstag einen Kellerbrand in Kapellen. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Eine geplatzte Wasserleitung half der Feuerwehr beim Eindämmen des Brandes, bei dem unter einer Holztreppe abgestelltes Mobiliar in Brand geraten war.

Nach einem Kellerbrand am Samstagnachmittag musste ein Wohnhaus in Kapellen geräumt werden. Es wurde niemand verletzt. Glück im Unglück: Eine geplatzte Wasserleitung bremst Brandausbreitung und half den Feuerwehrkräften, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen.

Der Brand im Keller eines Altbaus an der Friedrichstraße in Kapellen hielt die Kräfte der Grevenbroicher Feuerwehr am Samstag trotzdem für mehrere Stunden im Einsatz. „Die Bewohner des Gebäudes hatten das Feuer entdeckt und glücklicherweise das Haus rechtzeitig verlassen können“, erklärte Thomas Kuhn von der Grevenbroicher Feuerwehr, die um 14.50 Uhr alarmiert wurde. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten nach dem Alarm im Kapellener Ortskern eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Kellerabgang. Während zwei Trupps mit der Brandbekämpfung im Keller beschäftigt waren, kontrollierte ein weiterer Trupp die Wohnungen im Erd- und in den Obergeschossen. „Die Teams im Keller fanden das Untergeschoss komplett verqualmt vor und den Boden zudem etwa knöchelhoch mit Wasser geflutet“, schildert der Feuerwehrsprecher.