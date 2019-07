Gaffer behindern Verkehr auf A46 bei Grevenbroich : Großfeuer in Zimmerei - Anwohner müssen Fenster wegen Rauch schließen

Foto: Dieter Staniek 10 Bilder Feuerwehr löscht brennende Gewerbehalle.

Grevenbroich Ein Großfeuer hat eine massive Rauchentwicklung verursacht. Anwohner sollen geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen ausschalten. Die Feuerwehr ist vor Ort und sucht Glutnester.

Um 16.19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und eine Stichflamme gesehen. Das teilte die Feuerwehr am Abend mit. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen sahen, sie bis zu 30 Meter hohe Flammen aus einer Lagerhalle an der Philipp-Reis-Straße lodern. Dort stand ein Zimmereibetrieb in Flammen.

Die Feuerwehr warnte die Anwohner sehr schnell, sich in geschlossene Räume zu begeben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung ist noch aktuell. Zusätzlich sollen auch Klima -und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. Außerdem sollte das Radio (News 89,4) für weitere Durchsagen eingeschaltet bleiben. Die Anwohner aus den ersten beiden Häuserreihen des angrenzenden Neubaugebiets mussten in Sicherheit gebracht werden – sie wurden auf einem rund 100 Meter entfernten Parkplatz versammelt. Auch am Freitagabend können Anwohner der geräumten Häuser und Wohnungen in direkten Nachbarschaft noch nicht wieder betreten werden. Die Einsatzkräfte bitten, auch die Nachbarn zu informieren.

62 Feuerwehrleute waren vor Ort, Löschzüge aus Grevenbroich, Neuss und Jüchen waren im Einsatz. Das Gebäude sei nicht mehr zu retten gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Am Abend dauern die Löscharbeiten noch an, es wird noch nach weiteren Glutnestern gesucht. Die Polizei hat die Philipp-Reis-Straße gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, kann die Polizei nicht sagen. Auch Teile der Straßen in Kapellen waren gesperrt. Betroffen ist vor allem der Bereich „Auf den Hundert Morgen“. In Kapellen und Umgebung bilden sich wegen der Straßensperren und Umleitungen lange Staus.

Die Brandursache ist noch unklar, das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Ein Feuerwehrmann berichtet, dass Schaulustigen auf der nahe gelegenen Autobahn 46 den Verkehr behinderten und dabei sich und andere in Gefahr gebracht hätten.

(ubg/csos/seda/felt/cso/ki-)