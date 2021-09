Feuerwehr-Einsatz in Neurath : Meterhohe Flammen schlagen aus Büschen im Ortskern

Feuerwehr-Einsatz in Neurath

Neurath Der Brand mehrerer hoher Büsche hat am späten Freitagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen waren weithin sichtbar. Auch eine Hundehütte musste gelöscht werden.

Am späten Freitagabend sind mehrere Neurather durch meterhohe Flammen im Kern ihres Dorfs aufgeschreckt: Dort waren mehrere hohe Büsche in Brand geraten. Dadurch wurde gegen 21.55 Uhr ein größerer Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Durch die Dunkelheit und die hohen Flammen soll das Feuer fast im gesamten Ort sichtbar gewesen sein, heißt es im Einsatzbericht. Die Büsche standen demnach in einem Garten zwischen der Allrather Straße und der Straße „An St. Lambertus“.