Mehrere Feuer am Dienstag : 25-Jähriger gesteht drei Brandstiftungen in Grevenbroich

Grevenbroich Die Polizei prüft Zusammenhänge mit weiteren Bränden in den vergangenen Tagen. Zum Motiv des jungen Mannes wurde zunächst nichts bekannt. In der Nacht zu Dienstag hatten mehrere aufeinanderfolgende Feuer die Einsätzkräfte beschäftigt.

Die Kriminalpolizei hat die Brandserie in Grevenbroich zum Teil aufgeklärt: Ein 25-jähriger Mann aus Bedburg soll für mindestens drei Brandstiftungen am Dienstagabend verantwortlich sein. Der junge Mann soll die Taten eingeräumt haben. Demnach soll er eine Hecke am Ostwall, eine Grünfläche an der Gerberstraße und eine Hecke an der Deutsch-Ritter-Allee angesteckt haben. Zeugen wollen den Mann beobachtet haben, wie er brennende Gegenstände ins trockene Grün warf. Berichte, nach denen ein Auto am Ostwall gebrannt haben soll, bestätigten sich am Mittwoch nicht.