Festnahme in Grevenbroich : Duo versucht in Supermarkt einzubrechen

Grevenbroich In der Nacht auf Dienstag, 5. April, nahm die Polizei in Grevenbroich ein Täterduo nach versuchtem Einbruch fest.

Gegen 1:30 Uhr, wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen über Verdächtige am Supermarkt an der „Glück-auf-Straße“ informiert. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ein Duo in der Umgebung stellen, das auf die Beschreibung des Zeugen passte.

An dem Supermarkt stellte die Kripo Hebelmarken fest. Da beide Tatverdächtige in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten sind, prüft die Kripo nun einen Zusammenhang zu vorherigen Einbruchsversuchen in den Supermarkt.