Jugendarbeit in Grevenbroich : Workshops sollen Jugendliche stark machen

Grevenbroich Die Herbstferien-Aktion „Safer Youth“ startet am 19. Oktober in der Alten Feuerwache. Kinder und Jugendliche werden auf Gefahren im Leben vorbereitet. Zum Programm gehören ein „Starke Kids“-Kursus, ein Selbstbehauptungskursus für Mädchen und auch Kreativangebote.

Kinder und Jugendliche auf Gefahren im Leben vorbereiten, sie stark machen – das ist ein Ziel des Ferienworkshops „Safer Youth“ vom 19. bis 23. Oktober. Trotz des ernsten Hintergrundes soll das Mitmachen in der Alten Feuerwache in Grevenbroich auch viel Spaß machen. Zum dritten Mal richten die Jugendförderer der Stadt und das Team der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes diese Workshops aus. Anmeldungen sind noch möglich.

Der Schwerpunkt liegt aber wie in den früheren Jahren darauf, Kinder auf Gefahren im Alltag aufmerksam zu machen, sie zu wappnen. Etwa beim Workshop „Starke Kids“ . „Die Kinder lernen beispielsweise, Gefahren einzuschätzen, in schwierigen Situationen in der Schule oder in der Freizeit selbstbewusst aufzutreten, auch ,Nein’ zu sagen“, erläutert Andrea Kückels vom Schulsozialarbeiter-Team. Zudem wird ein „Starke Kids“-Elternabend angeboten.