Volksfest in Langwaden : Felix von Nesselrode ist neuer Hahnenkönig in Langwaden

Langwaden Für Präsident Heiner Hoffmann ist der Krönungsabend der Kirmesgesellschaft „Einigkeit“ Langwaden „Abschluss und zugleich Höhepunkt des Schützenfestes“. Diesmal ließen sich zwei Adelige zum Hahnenkönigspaar krönen: Felix I. und Königin Alice von Nesselrode sind Bruder und Schwester und haben beide ganz außergewöhnliche Lebensläufe.

„Das Kronprinzenpalais stand vergangenes Jahr um diese Zeit am Elternhaus der zu Krönenden“, erklärte der Präsident. Felix von Nesselrode hat in unterschiedlichen Ländern Philosophie, Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert. Er hat sich in New York um Obdachlose gekümmert, ist mit 29 Jahren der jüngste Regent in Langwaden.