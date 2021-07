Feilenhauerstraße in Grevenbroich : Stadtbetriebe wollen frühere Kleingartenanlage neu gestalten

Vor wenigen Monaten sah die ehemalige Kleingartenanlage an der Feilenhauerstraße so aus. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die Stadt hat für die ehemaligen Schrebergärten an der Feilenhauerstraße ein Konzept entwickelt. Das Areal soll ökologisch deutlich aufgewertet werden. Welche Pflanzen dort gesetzt werden sollen und wie der Zeitplan aussieht.

Die Stadt Grevenbroich möchte an der Feilenhauerstraße einen größeren Lebens- und Wachstumsraum für Insekten und Pflanzen schaffen. Deshalb hatten die Stadtbetriebe den Mietern der Kleingarten-Parzellen in dem Bereich zum 30. Oktober 2020 gekündigt. Ziel ist es, das Gelände ökologisch aufzuwerten. Damit soll im Herbst dieses Jahres begonnen werden, wie unsere Redaktion am Freitag erfuhr. Das Gelände soll laut Stadt unmittelbar an ein Landschaftsschutzgebiet grenzen.