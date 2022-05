Feierstunde für Lebensretter : DRK ehrt treue Blutspender in Wevelinghoven

DRK ehrt treue Blutspender in Wevelinghoven

Wevelinghoven Das Deutsche Rote Kreuz hat einige treue Blutspender. Jetzt ehrte der Ortsverein Wevelinghoven mehrere Menschen, die 25, 50, 75 und sogar 100 Mal ihren „Lebenssaft“ zur Verfügung stellten. Warum die Spenden so wichtig sind.

Kleine Feierstunde für Lebensretter: Der Ortsverein Wevelinghoven des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich jetzt im Rahmen einer kleinen Veranstaltung bei treuen Blutspendern bedankt. Vorsitzende Margarete Kranz machte deutlich, wie wichtig es ist, Blut zu spenden. Wie der Ortsverein mitteilte, werden in Deutschland 15.000 Blutspenden pro Tag gebraucht – für die Versorgung von Patienten bei Operationen, für die Behandlung von Krankheiten wie Krebs und für Unfallopfer. Allerdings spendeten nur etwa zwei bis drei Prozent der Deutschen regelmäßig Blut. Trotz jahrzehntelanger Forschung ist es der Medizin bisher nicht gelungen, künstliches Blut herzustellen.

Umso dankbarer zeigte sich Kranz, dass es Menschen gibt, die regelmäßig „Lebenssaft“ zur Verfügung stellen. Für 100 Blutspenden wurden nun Manfred Josef Joebges, Franz Karl Kronenberg und Walter Romanski geehrt. Für 75 Blutspenden Jörg Zimmermann. „Goldjubiläum“ feierte Thekla Schubert für 50 Blutspenden. Für 25 Blutspenden wurden Leonie Ebbers, Matthias Kremer und Simone Lüderitz geehrt. Margarete Kranz ermutigte die Geehrten und allgemein alle Menschen, die beim DRK Blut spenden, weiterhin Treue zu halten. Am Rande der Feierstunde erklärte DRK-Ausbilder Jürgen Pötzsch den Jubilaren, wie sie im Ernstfall Erste Hilfe leisten können. An einer Übungspuppe konnten sie selbst trainieren. Der nächste Blutspendetermin ist angesetzt für Sonntag, 8. Mai, 8.30 bis 13 Uhr, in der Diedrich-Uhlhorn-Realschule, Heyerweg 12.