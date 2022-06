Sportlerehrung in Grevenbroich : Neuer Wanderpokal für junge Ehrenamtliche

Grevenbroich Bei den Feierlichkeiten in Grevenbroich gab es in diesem Jahr erstmals eine Veränderung. Neben dem traditionellen Ehrenamtler des Jahres wurde zusätzlich ein junger Ehrenamtler gekürt.

Erster Träger des jungen Ehrenamtspreises ist der 24-jährige Lukas Köntgen. Eine Jury, bestehend aus Korte, Bürgermeister Klaus Krützen und Verbands-Geschäftsführer Andreas Burger, hat sich für den Lehrer für katholische Religion und Geschichte entschieden, der trotz seiner beruflichen Tätigkeit an einem Gymnasium in Köln nach wie vor in verschiedenen Funktionen in seinem Heimatverein SG Orken-Noithausen tätig ist. „Ich komme aus einer sportbegeisterten Familie“, meinte er zu seiner Auszeichnung, die er gemeinsam mit seinen Eltern im Rittersaal feierte. Korte hatte zuvor einige Stationen aus dem ehrenamtlichen Wirken des jungen Preisträgers aufgezählt. Köntgen ist Jugendobmann und Jugendbetreuer, war und ist Co-Trainer von Jugend- und Seniorenmannschaften, besitzt den C-Trainerschein und ist seit 2014 auch als Schiedsrichter tätig. „Wenn in Orken ein Ansprechpartner für die Jugendlichen oder die Trainer gesucht wird, ist man bei Lukas Köntgen immer an der richtigen Stelle“, sagte Korte in seiner Würdigung.