Feierabendmarkt in Grevenbroich Wenn der Markt zum hippen Abend-Treff wird

Der erste Feierabendmarkt in Grevenbroich hatte im Jahr 2016 stattgefunden. „Grevenbroich und Jülich waren damals die ersten Städte in der Region, die so einen Markt hatten“, sagt Istas. Dann kamen düstere Jahre: die Corona-Zeit. „Mitten in der Saison 2021 haben wir wieder angefangen, die Leute wollten wieder – und das ist bis heute so.“ Inzwischen sei es wieder leichter, Anbieter zu finden, die den Markt bespielen, sagt die Organisatorin. Dieses Jahr stehen noch fünf weitere Termine für den Markt auf dem Plan – mindestens. Optional gibt es noch zwei Zusatz-Auflagen im Oktober, sollte das Wetter noch mitspielen.