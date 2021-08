Wieder ein Feierabendmarkt in Grevenbroich : Venezuela-Küche bietet Speisen auf dem Feierabendmarkt

Grevenbroich Der Feierabendmarkt startet diesen Mittwoch, 18. August, um 16.30 Uhr – mit leichten Veränderungen. Der Platz soll entzerrt werden, auch gibt es zumindest ein neues Gastro-Angebot. Welche Corona-Auflagen gelten.

Nach dem geglückten Auftakt vor zwei Wochen findet diesen Mittwoch zum zweiten Mal ein Feierabendmarkt unter Corona-Auflagen auf dem Markt statt. Am 4. August waren es sechs Aussteller, die in ihren Foodtrucks Speisen unterschiedlicher Art boten, diesmal werden es sieben sein. Zusätzlich zu Burgern, Currywurst, Flammkuchen & Co. wird ein Stand mit „Épale Arepa“ Spezialitäten der venezolanischen Küche anbieten, kündigt Organisatorin Andrea Istas vom Stadtmarketing-Verein an. Auch soll der Feierabendmarkt entzerrt werden: Stände sollen etwa vor der Bäckerei Stinges aufgebaut werden.

Was das Speise-Angebot betrifft, stellt Andrea Istas auch die Teilnahme eines Ausstellers mit portugiesischen Spezialitäten in Aussicht, der jedoch erst in zwei Wochen dabei sein soll – sofern der Markt dann noch stattfinden kann. Genehmigt wurden bisher nur die ersten beiden von insgesamt sechs geplanten Feierabendmärkten. „Ich hoffe, dass die Märkte weiter wie geplant stattfinden können, auch wenn wir in die Inzidenzstufe 2 rutschen“, sagt Istas. Sie möchte die Genehmigung für die weiteren Märkte in den nächsten Tagen beantragten.