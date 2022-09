Veranstaltungen in Grevenbroich : Feierabendmarkt-Saison bis in den Oktober verlängert

Feierabendmarkt-Saison bis in den Oktober verlängert

Ein erfolgreiches Format: der Feierabendmarkt in Grevenbroich. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Auch wenn es draußen nasser, kälter und ungemütlicher wird: Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GFWS) veranstaltet diesen Mittwoch noch einmal einen Feierabendmarkt in der Innenstadt. Damit ist die Saison aber noch nicht beendet.

Die Grevenbroicher können zwischen 16.30 bis 21 Uhr noch einmal nach Herzenslust auf dem Marktplatz ihr Streetfood genießen. Wie gewohnt, werden an den Ständen wieder die unterschiedlichsten Spezialitäten angeboten, von Burgern in vielen Variationen über Flammkuchen bis hin zu Knödeln. Live-Musik gibt’s auch: Stefan Wehlings vom Jugendcafé Kultus hat den kanadischen Musiker Sean Taylor für ein Open-Air-Konzert verpflichtet, das um 18 Uhr beginnt.

Schon jetzt steht fest: Die Feierabendmärkte sollen auch im kommenden Jahr wieder in der Grevenbroicher Mitte angeboten werden. „Wir können auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken“, resümiert GFWS-Geschäftsführerin Kristiane von dem Bussche. Begünstigt durch das weitgehend schöne Wetter habe das Streetfood-Spektakel im zweiwöchigen Rhythmus wieder viele Besucher in die Innenstadt gelockt. „Nur einmal haben wir im strömenden Regen gefeiert, ein anderes Mal mussten wir die Veranstaltung wegen einer Unwetterwarnung absagen – ansonsten war es toll“, schwärmt von dem Bussche.

Während der Corona-Pandemie hätten sich zwar viele Foodtruck-Betreiber anderweitig orientiert oder einen festen Standplatz in einer Großstadt gefunden, dennoch sei es immer wieder gelungen, ein vielfältiges Angebot zusammenzustellen. „Dafür mussten wir allerdings deutlich mehr telefonieren als in der Vergangenheit“, sagt die Geschäftsführerin. Das aber habe sich gelohnt: „Die Feierabendmärkte sind einmal mehr zu einem großen Treffpunkt in der Grevenbroicher City geworden, zu einem Ort der Kommunikation und des Netzwerkens.“