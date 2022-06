Grevenbroicher Sschule feiert 50-Jähriges : Pascal-Gymnasium zelebriert sein Schuljubiläum

Grevenbroich Das Pascal-Gymnasium in Grevenbroich feierte an diesem Wochenende das 50-jährige Bestehen. Pädagogen trafen dabei auf Politiker.

Der Oberstudiendirektor, der das Pascal schon als Schüler erlebte, später als Lehrer, betonte: „Obwohl in 50 Jahren 4500 Abiturienten das Pascal verlassen haben, ist es eine junge Schule.“ Der Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ ist dem Pascal seit 2010 fünfmal verliehen worden, seit 2019 ist das Gymnasium „UNESCO Projekt-Schule“ und „die Ziele dieser Organisation der Vereinten Nationen sind auch unser Leitbild: Einheit in Vielfalt – Wir alle sind Pascal“, so Gerhard Bodewein. Doris Mause, Dezernentin für den Rhein-Kreis Neuss bei der Bezirksregierung Düsseldorf, gratulierte dem Gymnasium zu „einer überaus erfolgreichen Geschichte“, die schon immer von Empathie begleitet war. Dazu zitierte sie den Namensgeber, den französischen Philosophen und Mathematiker Blaise Pascal: „Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.“ Michael Heesch, auch Kulturdezernent der Stadt, gratulierte im Namen von Rat und Verwaltung und skizzierte in seiner Laudatio die Schulgeschichte des ehemaligen Kreisgymnasiums II.