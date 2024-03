Nach Attacken in Ostwestfalen FDP sorgt sich um Grevenbroichs IT-Sicherheit

„Das Thema darf nicht untergehen, das gehört ganz nach oben auf der Prioritätenliste“, erklärte Markus Schumacher auf Nachfrage unserer Redaktion. Ins Bewusstsein gerufen wurde ihm die Bedeutung der IT-Sicherheit einer Stadt, als Andrea Heinrichs in der Ausschusssitzung am 8. November in ihrer Funktion als Digitalisierungsbeauftragte der Stadt auf die Vorfälle einging, die sich im Oktober 2023 überwiegend in Ostwestfalen ereignet hatten. Damals legte eine Cyberattacke mehr als 70 Kommunen über eine lange Zeit lahm, beispielsweise konnten Personalausweise nicht mehr beantragt werden, registrierte Hochzeiten waren verschwunden und Sterbeurkunden konnten gar nicht oder nur zeitlich verzögert ausgestellt werden. Viele Bürger waren also massiv betroffen. Die Auswirkungen reichten laut Heinrichs sogar bis nach Grevenbroich.