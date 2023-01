FDP in Grevenbroich Die Liberalen machen sich erneut fürs Carsharing stark

Monheim und andere Kommunen machen es vor, auch in Grevenbroich gibt es Überlegungen, dass sich Bürger und Stadtbedienstete eine Carsharing-Flotte teilen. So könnte die Stadtverwaltung ihren Dienstwagen-Fuhrpark reduzieren und Kosten sparen. Ein Konzept dafür gibt es im Rathaus bereits seit Frühjahr 2022. Nun hakt die FDP-Fraktion nach, was denn aus der Idee geworden sei.